Гребенщиков назвал работу с Пугачевой "психологическим испытанием"

Певец рассказал, как сильно ругалась Примадонна на подопечных

Примадонна в отношении воспитанников проявляла сильную жесткость и всегда ругала за ошибки. Тем не менее, вспоминает экс– продюсер детской школы певицы Михаил Гребенщиков, мудрости и справедливости ей было не занимать. Однако сотрудничество с Аллой Борисовной было сильным "психологическим испытанием", которым, однако, певец гордится.

Выпускник первой "Фабрики звезд" с теплотой вспоминает дни работы с Примадонной. Та могла ругать так страшно, что любой артист чувствовал себя нашкодившим подростком. В рабочих моментах певица выкатывала претензии, обращая внимание на множество мелочей. Впрочем, Михаил только радовался такому подходу со стороны наставницы, которая явно с душой подходила к делу.

"Было лестно, что на меня она ругается, – высказался Гребенщиков.

Михаил до сих пор горд сотрудничеством с Примадонной, которая могла ему набрать по абсолютно любому рабочему вопросу.

Гребенщиков проработал в детской школе Аллы Борисовны пять лет – вплоть до 2018 года. Попал на работу по приглашению Ирсон Кудиковой, находившейся в тот момент в хороших дружеских отношениях с Примадонной. А причиной ухода сам Михаил называет богатых родителей учеников, которые, со слов самого певца, не пожелали его видеть, "вогнав топор в спину" – обвиняли в пьянстве и неподобающем поведении.

Кстати, буквально недавно Алла выпустила новый альбом, который, однако, оказался сборником из уже давно выпущенных песен.