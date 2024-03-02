Попробуйте отчистить ковер с помощью пакетиков от чая: результат удивит

Попробуйте отчистить ковер с помощью пакетиков от чая: результат удивит
Фото: Wosunan Photostory/www.globallookpress.com
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Бюджетный и отличный метод, о котором знают немногие

Многие не знают, что использованные чайные пакетики можно использовать повторно не по назначению, а для бытовых нужд. Большинство "знающих" чистят с их помощью ковры.

Однако учтите, что для чистки целого ковра понадобится немало пакетиков чая. Сразу собрать все не выйдет. Поэтому предпочтительнее хранить пакетики после использования в холодильнике. И перед чисткой ковра опустить их в емкость с водой. Вскрываем и даем немного подсохнуть.

Чай должен быть лишь слегка влажным. После этого распределяем его по покрытию ковра, дожидаемся полного высыхания и пылесосим. Результат удивит: на ковре исчезнут прежние следы загрязнения. Отойдет и неприятный запах, который впитает в себя чай. 

Этот способ – отличный бюджетный метод решения проблемы. И, что немаловажно, он позволит сэкономить вам кучу средств, которые вы могли бы потратить на химию для чистки ковровых покрытий.

А ранее "Утро" делилось еще одним эффектным способом чистки ковра прямо на полу без использования воды: понадобится только пищевая сода.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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