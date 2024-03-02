Боярская поведала, как увела из семьи женатого Матвеева

Боярская рассказала о дикой влюбленности в Матвеева, которого увела из семьи
Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Актриса дала волю своим пламенным чувствам

38-летняя Елизавета Боярская рассказала в откровенном интервью Светлане Бондарчук, что сразу же обратила внимание на будущего возлюбленного Максима Матвевва, стоило только увидеть его. Все произошло во время проб к картине "1612" – когда еще красавец-актер состоял в браке.

Боярская чуть не выпала в осадок, увидев Максима, которого ей поставили в пары. Внутри все вспыхнуло. Боярская не понимала, кто перед ней стоит и почему до съемок она не видела этого молодого человека.

Позднее с актером Боярской довелось встретиться лишь спустя пару лет, когда им довелось вместе поработать над художественной кинокартиной "Не скажу" Игоря Копылова. Елизавете хватило всего какого-то мгновения, чтобы понять: она безнадежно влюблена. Увы, Матвеев был женат. Хотя, как рассказывает Боярская, не без "непростой истории" с актрисой Яной Сексте.

"Мы сейчас поддерживаем хорошие отношения. Яна Сексте вышла замуж за Диму Марина, у них дочка Анечка, – высказалась Боярская.

Кстати, по слухам, чувства появились у обоих еще тогда, когда Боярская сыграла с Матвеевым пару. А вот на съемках картины "Не скажу", где Боярская и Матвеев сыграли пару, чувства уже не знали преград. И завоевывать влюбленную в него даму Максиму уже и не требовалось.

Ранее Елизавета рассказала, как в период выгорания решила уйти из кино.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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