Россиянам посоветовали поспешить с открытием вкладов с высокими ставками ЦБ

Россиянам посоветовали поспешить с открытием вкладов с высокими ставками ЦБ
Фото: Vladimir Baranov/www.globallookpress.com
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Россиянам необходимо поторопиться открыть банковские депозиты с высокой ставкой, утверждает экономист Владимир Григорьев. Эксперт рассказал, как стоит распорядиться со сбережениями для получения максимального дохода.

Как объяснил Григорьев, рынок ожидает снижения ставки Центробанка. Запрос со стороны предпринимателей, естественно, есть, и потому те "давят" на правительство. Принимает решения в монетарной политике не только финансовый регулятор, который, к слову, всегда учитывает мнение властей. 

Экономист рекомендовал россиянам оценить разницу между доходами по вкладу на полгода по высокой ставке и вкладу на годовой период по более низкому процентному показателю. И после этого принять решение. Однако сам Григорьев склоняется к тому, что короткие вклады по высокой ставке окажутся для населения выгоднее.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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