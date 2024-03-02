Женщина выиграла 12 миллионов рублей из-за напоминаний мужа

Деньги решено потратить на уплату долгов

На жительницу небольшого городка Линвуд в США свалилось внезапное богатство, а она об этом даже не подозревала. Купив очередной лотерейный билет, не надеясь на многое, американка убрала его и напрочь забыла. Только через несколько месяцев о нем напомнил супруг женщины.

Недолго думая, жительница штата Вашингтон отправилась к автомату, чтобы проверить выигрыш. Однако машина для билетов отправила женщину в офис компании, и уже там ей сообщили, что счастливице улыбнулась удача — она стала обладательницей 135 тысяч долларов, что в переводе на рубли составляет больше 12 миллионов рублей.

О неожиданном подарке судьбы победительница лотереи тут же сообщила семье и мужу, который напомнил ей о лотерее. Она призналась, что невероятно благодарна супругу, ведь билет мог прийти в негодность, промедли она еще немного. Вместе счастливчики решили, что потратят полученные деньги на уплату кредитов.

Похожая ситуация недавно произошла у обычного токаря из Тюмени. Мужчина выиграл в лотерею миллиард рублей и даже не знал об этом, пока его не начали искать. В офис "Столото" счастливчик обратился только спустя две недели. Позже стало известно, что мужчина с супругой уволились с работы и продали недвижимость в городе. Многие заподозрили, что семья хочет уехать из России.