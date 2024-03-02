Чрезмерное увлечение напитком может навредить организму

Многие всерьез верят, что пиво и другие слабоалкогольные напитки полезны для организма. Любителей провести вечер с бутылкой хмельного предупредил врач-уролог. Дмитрий Журавский развеял миф и заявил, что злоупотребление пивом может плохо сказаться на здоровье.

Так, по словам эксперта, у любителей провести время с алкоголем может развиться дефицит жидкости в организме. Дело в том, что любой спиртосодержащий напиток усиливает выведение влаги. Вместе с водой из тела вымываются полезные вещества, увеличивается концентрация мочи. Это в последствии приводит к появлению камней и задержке соли, предупредил медик.

Кроме того, специалист заявил, что ложным является любимый у многих миф о пользе пива. Те, кто считает, что этот напиток выступает в качестве профилактики появления камней в мочеполовой системе, серьезно ошибаются, считает врач. По словам уролога, вред от постоянного употребления пива в разы выше, чем "призрачная" польза.

Кроме того, медиками доказано, что чрезмерное употребление пива губительно для сексуального здоровья мужчин. В первые минуты после опьянения может показаться, что желание возросло, однако в результате это обернется эректильной дисфункцией, как в моменте, так и в долгосрочной перспективе.

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