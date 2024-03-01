Красная икра упала в цене перед Масленицей

Вкусные кружевные блинчики с престижной добавкой стали ближе

В этом году один из самых вкусных и роскошных топпингов к блинчикам, а именно икра, накануне упал в цене примерно на 6 процентов. "Виной" тому – рекордный вылов лососевой рыбы.

Каждый год накануне сытных праздничных деньков икорку сограждане начинают покупать чаще и больше, готовясь к приему гостей. Просто это одна из популярнейших и обожаемых многими вкусных "украшений" к каноничному в такие дни блюду.

Напомним, в 2024-м году Масленица наступит на три недели позже, чем в 2023-м: с 11 по 17 марта. До "обжорной недели" осталось менее полумесяца, и соотечественники кинулись в супермаркеты и на сайты закупаться подешевевшими вдруг деликатесами. На прошлой неделе натуральная красная икра в магазинах предлагалась по цене ниже, чем год назад в те же даты, в среднем просят 6124 рубля за кило.

Количество купленной продукции не догнало прошлогодний уровень на 14 процентов против аналогичного периода год назад. Охотнее россияне в феврале этого года покупали икру по четверти или трети килограмма. Популярными были "породы" форель, кета и горбуша.

Судя по падению цен, в через несколько дней на многих столах в нашей стране будут исходить жаром пышные ажурные блины, на которых блестящей от масла горкой будет гордо красоваться икра.

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