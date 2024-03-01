Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце апреля

Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в конце апреля
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Однако праздники будут длиться ощутимо дольше

В конце апреля россиян ожидается шестидневная рабочая неделя, которая, по счастью, станет разовым явлением. Минтруд предупредил, что речь идет о периоде с 22 апреля по 27 апреля включительно.

Поэтому придется выдержать "шестидневочку" с понедельника по субботу, чтобы затем хорошо отдохнуть на Первомай. Он продлится четыре дня.

О таких планах Минтруд сообщал еще в прошлом году. На полях "Экспофорума" глава ведомства Антон Котяков заявлял, что с помощью схемы с "заимствованием" пары выходных дней первые майские каникулы удалось растянуть на четыре дня. Один день "позаимствовали" у праздников в ноябре, второй – у апрельских выходных.

Таким образом, Первомай продлится с 28 апреля по 2 мая.


Источник: Минтруд ✓ Надежный источник

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей