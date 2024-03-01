Пугачева пытается заработать за счет старых записей на "новом" альбоме - СМИ

Раскрыт хитрый ход Пугачевой с выпуском "нового" альбома
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Однако усилия певицы могут не дать результатов

Новый альбом Аллы Пугачевой, релиз которого состоялся 1 марта, фактически представляет сборник из уже ранее выпущенных на других пластинках певицы песен. В P.S (такое название своему альбому дала сама Примадонна) вошли всего двадцать песен, который были исполнены еще в Кремлевском дворце пять лет назад.

Однако те же самые записи с трансляцией концерта пятилетней давности в свободном доступе гуляют в Интернете. Так что творческую задумку в этом сборнике (первом у Примадонны аж за 16 лет) искать бессмысленно. Тем не менее, ценители и поклонники творчества эстрадной певицы могут послушать альбом на ведущих российских музыкальных платформах.

Давний звукорежиссер певицы Анатолий Лопатин указал, что те же самые композиции не были записаны в студийном формате. Альбом – фактическая аудиозапись с концерта вместе с аплодисментами зрителей.

Как пишет "Комсомолка", певица таким образом решила заработать – однако шансы на хорошую прибыль от прослушиваний не слишком велики. Те же пять лет назад Алла Борисовна спела то, что когда-то исполняла в СССР. Ничего нового слушателю певица не предложила.

"В общем, 1 марта 2024 года: ничего нового те, кому интересно творчество Пугачевой не получили", – считают журналисты.

Кстати, некоторые увидели в "Посткриптуме" Примадонны ее последнее обращение к россиянам.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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