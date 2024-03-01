Аксюта рассказал, как на Первом канале отреагировали на новость о болезни Zivert

Певицу снова увидели сияющей в судейском кресле

Российская исполнительница Юлия Зиверт впервые показалась на публике после откровений о серьезной болезни, которая стала причиной ее творческой и концертной паузы.

Так, недавно Zivert приняла участие в съемках "Голоса" на первой кнопке страны. Социальные сети облетели фото спокойно сидящей в судейском кресле роскошной брюнетки. Юрий Аксюта, главный продюсер первой кнопки, ответственный за развлекательную сетку, заявил, что все члены команды прекрасно осведомлены о ситуации с Юлией – а потому ее все берегут.

"Чуть ли не пылинки с нее сдуваем. Работа в "Голосе" – большая нагрузка", – высказался Аксюта, добавив, что прекрасная наставница, тем не менее, готовит выступления своих подопечных для конкурса.

Напомним, ранее Юлия объявила об отмене всех концертов на шесть месяцев из-за болей в спине, которые ее мучают с 2022 года. Боли начали прогрессировать по мере продолжения концертов, на которых не последнее место отведено танцевальным номерам – в исполнении самой Zivert вместе с ее командой. Сама Юлия сидела на обезболивающих уколах. Из-за концертов же ситуация только ухудшалась.