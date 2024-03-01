Алла Пугачева сказала "последнее слово" россиянам

Сегодня вышел новый альбом Примадонны

Новый альбом Аллы Пугачевой вышел в свет сегодня, 1 марта. Бежавшая из России Примадонна назвала его загадочно "P.S.", что дословно трактуется как послесловие к законченному. Многие подумали, что таким образом Алла Борисовна сказала россиянам свое последнее слово.

Так считает и адвокат Андрей Алешкин. Он заявил, что, собрав свои лучшие песни вместе, Пугачева навсегда попрощалась с Родиной.

"Постскриптум – даже название альбома выражает все личное и давно сказанное. Это прощание со страной", — выразил свою точку зрения юрист.

Сама Примадонна никак не комментировала это мнение, впрочем, как и выпуск самого альбома. Что подтолкнуло артистку заново презентовать свои хиты, также не известно. Однако некоторые посчитали, что таким образом исполнительница решила напоследок подзаработать на поклонниках.

Известно, что в сборник вошли 20 известных всем песен Аллы Пугачевой. Среди них легендарные "Любовь похожая на сон" и "На коне". Впрочем, все эти песни она исполнила на своем грандиозном концерте пять лет назад. Так, что поклонников не ждет ничего нового в сборнике под названием "P.S.".

Ранее сообщалось, что в песне Пугачевой нашли предсказание ее ближайшего будущего. Примадонна пела про "плохой конец".