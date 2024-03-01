Тест на знание географии: многое ли вам известно о России?

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Россиянам посчастливилось жить на территории огромной страны, которая простирается от северных широт до черноморского побережья. В России представлены разные климатические зоны, существует огромное количество достопримечательностей и уникальных природных объектов.
Знать все о такой огромной стране невозможно, однако всегда нужно стремиться к совершенству и расширению кругозора. Необычный тест на знание географии поможет получить информацию о заповедных местах России и проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в природных объектах.
Прохождение теста займет всего несколько минут. Дерзайте!
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