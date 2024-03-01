На сайте Блиновской появилось объявление о старте нового марафона из СИЗО

Марафон из СИЗО запустили на сайте Блиновской
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
"Быть автором своей жизни легко!", говорится в описании

Не прошло и месяца со времени, когда Елена Блиновская жаловалась на депрессию из-за тягот жизни в СИЗО, как на ее сайте появился анонс нового марафона. Описание звучит в духе самой "феи желании" и начинается со слов "Быть автором своей жизни легко!". Те, кто приобретет новый продукт главной марафонщицы страны, узнают всю правду о ее задержании и жизни за решеткой, обещают на официальном сайте Блиновской. 

"Елена Блиновская лично пообщается с каждым участником марафона и будет курировать все процессы своими руками",  —  говорится в описании к марафону.

За все подробности нынешней жизни Елены предлагают выложить небольшую сумму  —  всего 990 рублей. Интересующихся предупредили: места ограничены. 

Фото: Скриншот с официального сайта Елены Блиновской

Впрочем, команда Блиновской уже опровергла новость о том, что "фея желаний" запустила новый марафон. Они заявили, что сайт взломан, и юристы уже обратились с заявлением к правоохранительным органам. К слову, с момента задержания Елены это уже пятый раз, когда аккаунты блогера пытаются умыкнуть мошенники. 

Сама же Блиновская, как и прежде, находится в СИЗО, полностью лишенная доступа в интернет. Так что общаться со своими последователями она может разве что посредством мыслей, через Вселенную. 

Ранее сообщалось, Елена Блиновская публично разрыдалась из-за сложной жизни в СИЗО.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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