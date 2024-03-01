Марафон из СИЗО запустили на сайте Блиновской

"Быть автором своей жизни легко!", говорится в описании

Не прошло и месяца со времени, когда Елена Блиновская жаловалась на депрессию из-за тягот жизни в СИЗО, как на ее сайте появился анонс нового марафона. Описание звучит в духе самой "феи желании" и начинается со слов "Быть автором своей жизни легко!". Те, кто приобретет новый продукт главной марафонщицы страны, узнают всю правду о ее задержании и жизни за решеткой, обещают на официальном сайте Блиновской.

"Елена Блиновская лично пообщается с каждым участником марафона и будет курировать все процессы своими руками", — говорится в описании к марафону.

За все подробности нынешней жизни Елены предлагают выложить небольшую сумму — всего 990 рублей. Интересующихся предупредили: места ограничены.

Впрочем, команда Блиновской уже опровергла новость о том, что "фея желаний" запустила новый марафон. Они заявили, что сайт взломан, и юристы уже обратились с заявлением к правоохранительным органам. К слову, с момента задержания Елены это уже пятый раз, когда аккаунты блогера пытаются умыкнуть мошенники.

Сама же Блиновская, как и прежде, находится в СИЗО, полностью лишенная доступа в интернет. Так что общаться со своими последователями она может разве что посредством мыслей, через Вселенную.

Ранее сообщалось, Елена Блиновская публично разрыдалась из-за сложной жизни в СИЗО.