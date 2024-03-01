Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом

Музыка экс-примадонны уже доступна

Еще совсем недавно ставшая легендой уже при жизни певица Алла Пугачева пользовалась бесконечной любовью публики и была обласкана властью. После бегства за границу все изменилось. Однако артистка продолжает зарабатывать на россиянах. Так, она выпустила новый альбом.



Впервые за 16 лет фанаты бывшей примадонны отечественной эстрады получили возможность насладиться новинкой от Пугачевой. В альбом "P.S." вошли 20 музыкальных композиций, сообщает телеканал "360".



Впрочем, все песни были записаны еще в 2019-м году во время выступления Аллы Борисовны в Кремле. Альбом уже доступен на музыкальных площадках.

