Викторию Боню с позором выставили из Монако

Теперь звезда не может вернуться в свой дом

Больше десяти лет Виктория Боня хвасталась, как замечательно ей живется на лазурном берегу Монако. Дом звезды расположен прямо у моря, роскошную виллу окружают пальмы и другие природные прелести, которые ведущая нескромно показывала у себя в социальных сетях. Однако подписчики заметили, что уже как полгода Боня не делится с ними морскими закатами, да и из своего дома видео не снимает. Оказывается, артистку с позором выставили из Монако.

Сама Виктория пожаловалась, что уже шесть месяцев у нее не получается попасть домой. Все дело в разрешении на проживание в стране, которое ведущая просрочила. Она так торопилась сделать очередную пластику, что вовсе забыла, что должна заниматься документами, и покинула территорию государства. Теперь, чтобы вернуться, Боне нужно пройти "семь кругов" европейской бюрократии.

"Мне нужно получить D-визу, которая дает возможность получить вид на жительство. Эту визу для русских делают очень долго и сложно", — пожаловалась селебрити.

После полугода тщетных попыток Виктория вспомнила о своем богатом экс-супруге. Звезда заявила, что миллиардер Алекс Смерфит уже начал собирать для нее документы на получение визы. Сейчас Боня улетела на съемки нового шоу, а после них надеется снова "порадовать" поклонников видами из своего дома на побережье.

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