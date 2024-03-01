Эксперты назвали самые популярные секс-фетиши

Названы самые популярные секс-фетиши
Фото:freepik.com
Некоторые пункты из списка поражают

Человечество изобрело массу вариантов, как заниматься сексом. Но этого оказалось достаточно не всем, и люди стали придумывать, с чем еще можно воплотить эротические фантазии. Так, специалисты по продаже секс-игрушек проанализировали запросы в Google и составили рейтинг самых популярных секс-фетишов. То, что вызывает возбуждение у некоторых, временами поражает. 

В первой строчке списка значится фут-фетишизм. Информацию об этом искали больше 76 тысяч раз в месяц. Эксперты пояснили, что фут-фетишисты получают сексуальное возбуждение от чужих ног. Ласки, наблюдения, поцелуи конечностей приносят этим людям невероятное удовольствие. 

Второе место с количеством запросов почти 29 тысяч раз в месяц занимает дакрифилия. Люди с этим фетишем возбуждаются при виде плачущего человека. Причем вовсе не важно, чем вызваны его слезы – радостью или печалью. 

В список самых популярных фетишей попали и любители монстров. Сексуальное наслаждение они получают, как правило, при просмотре фильмов ужасов или наряжаясь в фантастических существ. В среднем ежемесячно информацию на эту тему ищут 22,5 тысяч раз. 

Два последних места в топ-5 наиболее частых секс-фетишей занимают фидеры и криминальные фетишисты. Последние, как понятно из названия, возбуждаются при виде преступников, а вот фидеры сексуального удовольствия достигают, наблюдая а тем, как человек употребляет пищу или переедает. 

Ранее мужчинам подсказали способ увеличить энергию для секса. 

Источник: Daily Star ✓ Надежный источник
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