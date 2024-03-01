Умер известный актер Игорь Капатов

Умер знаменитый советский артист: его голос знаком каждому
Фото: www.unsplash.com
Жизнь звезды оборвалась в 70 лет

Сегодня, 1 марта, появилась информация о смерти известного советского артиста, голос которого отлично известен каждому жителю нашей страны. Умер Игорь Капатов, который озвучивал Мишутку в легендарной телепередаче "Спокойной ночи, малыши!". Жизнь знаменитости оборвалась на 71-м году.

Такими печальными новостями поделились в знаковом для покойного культурном учреждении. Игорь Капатов служил в Башкирском государственном театре кукол в 1977-1982 годах. Именно здесь он начал свою карьеру после окончания учебы. Представители театра подчеркнули, что Игорь был очень ярким артистом, который приносил особенную атмосферу в спектакли за счет своей неуемной энергии, эксцентричности и готовности погружаться в роль.

В начале нулевых талантливый артист перебрался в российскую столицу. В Москве его ждал большой успех. Игорь Капатов много снимался в телесериалах, озвучивал мультипликационные фильмы и играл на театральных подмостках. Голос, который он подарил Мишутке, сопровождал российских детей перед отходом ко сну. Смерть звезды стала большим ударом для его поклонников, родных и коллег.



К слову, ранее стало известно о кончине популярного артиста и телеведущего. Алексей Митрофанов закончил свой земной путь за границей.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник

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