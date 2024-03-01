Няня и токарь: кому предложили самые большие зарплаты в России

Исследователи составили топ самых прибыльных вакансий

Для того чтобы хорошо зарабатывать, нужно много работать или владеть редкой востребованной профессией, думают многие. Однако сервис "Зарплата.ру" узнал, что получать хорошую оплату своего труда можно, работая на обычных профессиях, таких как няня или токарь. Исследователи проанализировали вакансии и сделали подборку самых высокооплачиваемых вариантов.

Оказалось, что выгоднее всего работать травматологом-ортопедом. В клинике Нижнего Новгорода этому специалисту готовы предложить 300 000 рублей в месяц. Обязанности стандартные: вести прием пациентов, назначать лечение и оформлять соответствующие документы.

Немного меньше готовы платить няне, которую ищут для семьи с двумя малышами. Речь идет о сумме в 250 000 рублей. За эти деньги работник должен будет взять на себя все вопросы по организации быта и сопровождать семью в частых поездках. Кроме того, няне предстоит заниматься поиском жилья под аренду в разных городах, тренеров и репетиторов для детей.

Вакансия из Самары закрывает тройку самых высокооплачиваемых вариантов. Наладчику станков и манипулятора с программным оборудованием в этом городе готовы платить 240 000 рублей. Для этого специалисту не нужно высшее образование, достаточно среднего и знаний, как обращаться со станками.

200 000 рублей будут платить технологу, которого ищут на московское швейное производство. Такая же сумма ждет кандидата на вакансию токарь в Челябинске.

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