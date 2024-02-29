Актер "Слова пацана" рассказал о срыве спектакля из-за своей зависимости

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Российский актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы в нашумевшем сериале "Слово пацана", рассказал о пристрастии к спиртному – ранее 24-летний артист, как утверждает сам, не знал меры, из-за чего могла сильно пострадать его профессиональная карьера.
Лев вспомнил, как однажды в состоянии сильного опьянения едва не сорвал спектакль – явился в театр в неподобающем виде и крайне нетрезвом состоянии. Молодого артиста пришлось выводить из состава и искать ему замену.
В итоге ситуацию со спиртным удалось взять под контроль – как утверждает сам Лев, теперь с алкоголем от "минимизировал отношения". Однако полностью отказаться от спиртного не может – сильно устает от работы.
Правда, перед спектаклем в тот самый момент Зулькарнаев сорвался из-за девушки, с которой расстался.
Ранее "Слово пацана" оценил российский киномэтр Никита Михалков, заявивший, что выступал против идеи запретить показ сериала.
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