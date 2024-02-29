Лолита уехала из России в Европу на фоне отмены юбилейного тура

Лолита уехала из России в Европу на фоне отмены юбилейного тура
Лолита. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Певица вышла на связь со своей "дальней дачи"

"Голая вечеринка" в клубе "Мутабор" задумывалась как юмористическое мероприятие, а обернулась фарсом. До сих пор не все ее участники отбелили свою репутацию в глазах россиян. Певица Лолита уехала из страны, не выдержав отмены юбилейных гастролей.

Артистка отправилась в Болгарию, где у нее имеется небольшой домик. Сама Лолита с юмором называет его "дальней дачей". В своем телеграм-канале исполнительница хита "На Титанике" постоянно выкладывает новые видео из новой жизни. После срыва всех гастрольных концертов певица решила все поменять. Теперь она хвастается участком и подросшим за год деревцем.

В одном из постов она продемонстрировала домашний образ и пошутила, что его главное достоинство – возможность работать в саду. Да, теперь вместо ярких концертных платьев Лолита носит неяркие кофты и штаны. В таком наряде удобнее рубить дрова, подрезать деревья и копать грядки. Артистка шутит, что теперь вплотную приблизилась к жизни обычных пенсионеров.

Напомним, Милявская планировала вернуться в Россию раньше, но билеты пришлось сдать, потому что ее любимый пес подрался с другими собаками и заботливая хозяйка продлила пребывание в Болгарии, чтобы побыть рядом с питомцем и удостовериться, что ему лучше.

Впрочем, словам про здоровье пса поверили не все пользователи. Некоторые сочли, что Милявская задумалась о виде на жительство в стране, где живут ее мать и дочь. Нашлись и те, кто считает, что певица не вернется в Россию.

Ранее мы писали, что критик Евгений Бабичев счел обрушившийся на Лолиту хейт несправедливым и незаслуженным.

Источник: Телеграм-канал Лолиты Милявской ✓ Надежный источник
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