Россиянкам рассказали, каким должен быть идеальный мужчина

Россиянкам рассказали, каким должен быть идеальный мужчина
Фото: IMAGO/Zoonar.com/AndrIi Kovnir/www.globallookpress.com
Катя Гусева считает, что в отношениях за красоту отвечает женщина, а мужчина может похвастать иными качествами

Cтроить отношения в идеале лучше с добросердечными и обеспеченными мужчинами, эрудированными и умеющими проявлять заботу. Ну а внешние параметры играют далеко не главную роль для сильного пола, полагает актриса Катя Гусева.

Артистка считает, что красивой в паре должна быть женщина – красота сильного пола, заявила Катя, заключается в иных качествах.

Ну а самым главным в отношениях, конечно, остается любовь. И, конечно, возлюбленный должен сознавать, что без дамы сердца у него не будет никакой "энергии".

Гусева сетует, что после брака сильный пол часто расслабляется и забывает о романтике – многие все реже оказывают знаки внимания в виде цветов и подарков. Катя даже упрекнула собственного мужа, который в день всех влюбленных не сделал ей подарок. Супруг считает, что момент для подобных знаков внимания миновал, когда у пары был еще конфетно-букетный период.

"Говорит: "Сейчас мы уже живем вместе, зачем вот это все?" Мужчины начинают халтурить", – заявила диджей.

А ранее британские ученые назвали оптимальный размер пениса для удовлетворения женщины.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей