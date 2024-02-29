Угадайте страну по виду жилища: необычный тест

Хорошо ли вам известно, как выглядят традиционные "хоромы"?

Человек с хорошим образованием и широком кругозором должен отлично разбираться в разных сферах жизни. Собеседник, который сходу может ответить на абсолютно разные вопросы, всегда вызывает восхищение и уважение у окружающих. Поэтому нужно много читать и изучать мир.



Интересный тест позволит проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в истории разных стран. Впрочем, необязательно иметь глубокие исторические познания. Возможно, на некоторые вопросы вам поможет ответить простая логика и смекалка.



Тест предлагает угадать по виду традиционного жилища, в какой стране оно находится и к какому народу принадлежит. Вопросы займут буквально несколько минут. Дерзайте!