В песне Пугачевой нашли предсказание ее ближайшего будущего

В песне Пугачевой нашли предсказание ее ближайшего будущего
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Композицию "Я тебя поцеловала" Примадонна спела больше 30 лет назад

34 года назад Алла Пугачева сама написала песню "Я тебя поцеловала", которую теперь считают пророческой. Подписчики в блоге певицы высказались, что хит в наши дни звучит, как предсказание дальнейшей судьбы самой исполнительницы. В песне Алла Пугачева произносит слова "я ведь тоже плохо кончу". 

"Похоже, предсказание сбывается. Она же сама спела "Я ведь тоже плохо кончу, будет клином свет в окошке, перед смертью злобно корчась, как ободранная кошка"",  —  написала под снимком Примадонны одна из ее подписчиц. 

Не смогли удержаться от язвительных комментариев и другие подписчики Аллы Пугачевой. Под последними фотографиями исполнительницы ее называли "старухой с оскалом". Многие обвинили знаменитость в неискренности и постановочных снимках, на которых она изображает счастье. Один комментатор и вовсе написал, что от кадров Аллы Борисовны "пахнет землей", намекая на возраст 74-летней артистки. 

К слову, поклонники Пугачевой не первый раз находят послания в ее песнях. До этого пророческой посчитали композицию "Без меня". По мнению фанатов, исполнив этот хит 40 лет назад, артистка "накаркала" себе жизнь в эмиграции. 

Ранее сообщалось, что Пугачева шокировала автора своих песен, композитор не ожидал такого от певицы.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей