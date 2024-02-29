Онколог рассказал, в каком случае размер живота свидетельствует о раке

Онколог назвал выпирающий живот симптомом рака
Фото:freepik.com
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Этот вид онкологии чаще возникает у мужчин

Онколог Антон Иванов рассказал, что большой выпирающий живот иногда говорит не о повышенном весе человека, а о наличии страшного заболевания. Так, по словам доктора, многие люди, которые считали себя полными, на самом деле страдали раком брюшины или мезотелиомой. При этом заболевании в животе накапливается жидкость. 

Однако сиюсекундно бросаться к врачу, если у вас заметен небольшой животик, не стоит, отмечает онколог. Помимо внушительных сантиметров на талии, у людей, страдающих этим видом рака, наблюдаются боли в брюшной полости, слабость, рвотные позывы и потеря аппетита, которая ведет за собой снижение веса. Также пациенты с мезотелиомой отмечали у себя повышенное потоотделение и свертываемость крови. Доктор добавил, что слишком большая опухоль может передавить кишечник и сделать его непроходимым. 

Онколог Иванов отмечает, что от этого вида рака в пять раз чаще страдают мужчины, чем женщины. Все дело в том, что одним из провокаторов является асбестовая пыль. Этот материал часто используется в строительной отрасли, где трудится преимущественно мужской пол. 

Доктор добавил, что рак не возникает от одного и даже десятка контактов с асбестом. Опухоль развивается постепенно, и первые симптомы можно почувствовать как через 15 лет, так и через 50. 

Ранее специалисты назвали сорт чая, который поможет в профилактике онкологии. 

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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