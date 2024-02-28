Российские ученые создали лекарство, способное заблокировать депрессию

Российские ученые создали лекарство, способное заблокировать депрессию
Фото: freepik.com
Специалисты разработали универсально средство

Депрессивное расстройство – это распространенное нарушение здоровья психики, для которого характерны долгие периоды подавленности, потери интереса к обычной деятельности или раздражительность.

Кроме перечисленных, указывать на наличие или развитие депрессии могут пониженная концентрация, сильное чувство вины или низкая самооценка, навязчивые мысли о суициде, проблемы со сном и (или) аппетитом, колебания веса, постоянное ощущение усталости. Не стоит путать депрессию и простые перепады настроения. Первое длится больший отрезок дня и длится минимум полмесяца.

Депрессия как заболевание – довольно молодое явление. Не так давно ее вообще не принимали во внимание и уж тем более не требовали бережного отношения к страдающим ею людям. Однако недавно ученые начали анализировать течение, возникновение и методы лечения депрессии, а также деменции, которая нередко ходит рука об руку с депрессией.

Вадим Макаров, завлабораторией биомедицинской химии ФИЦ Биотехнологии РАН, упомянул про "так называемое голубое тело мозга, с которым связаны все его участки". Он рассказал, что ученые приводят в активное состояние фермент – тирозингидроксилазы, который, в свою очередь, включает запуск синтеза остальных необходимых нейромедиаторов. В итоге профиль которых приходит в норму.

Чтобы включить активную фазу нужного фермента, российские ученые после долгих исследований придумали практически универсальный антидепрессант, который называется виндебуранол. Это вещество природного происхождения, которое давно уже известно в научных кругах.

Ранее мы рассказывали о неожиданном способе поправить психическое здоровье.

Источник: Pubs.acs ✓ Надежный источник
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