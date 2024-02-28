Представители Первого канала рассказали о судьбе Zivert в "Голосе"

Артистка из-за болезни отменила всю активность до осени

Недавно Юлия Зиверт объявила, что уходит на длительный больничный и отменяет все концерты и мероприятия. Уже давно у нее проблемы со здоровьем, но до сих пор артистка игнорировала их, и теперь поняла, что больше тянуть нельзя. На Первом канале объяснили, останется ли певица в судейском кресле проекта "Голос".

Осенью 2022 года Зиверт едва не отменила выступление в Пятигорске, но отработала концерт на обезболивающих. В следующем году она продолжила работать, игнорируя боль. Недавно артистка сдалась и решила заняться здоровьем, сообщив поклонникам о полугодовой паузе в работе.

Европейские гастроли Юлия тоже отменила, вернув деньги за билеты. Она решила посвятить полгода восстановлению собственного организма. Не отменила певица только работу по записи новых композиций. Впрочем, судейское кресло в проекте "Голос" исполнительница хита "Зеленые волны" тоже оставлять не собирается.



"Артистка планирует и дальше принимать участие в проекте, пока изменений не планируется", – заявили на Первом канале.



Юлия Зиверт рассчитывает, что сможет доработать до конца очередного сезона "Голоса". Ну или хотя бы до момента, пока здоровье ей это позволит. Как сказала сама артистка, это шоу останется пока ее "единственной физической активностью", и она реализует все, что обещала своим подопечным и команде проекта. Тем более что на "Голосе" ей можно просто сидеть в кресле, что не повредит больному организму.

Ранее мы писали, что Сергей Шнуров прилюдно унизил Юлию Зиверт, предрекая ей проигрыш в проекте "Голос".

