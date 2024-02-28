Улетевшая в США Наргиз обвинила родную страну в "неблагонадежности"

Певица заявила, что теперь у нее новая родина

Узбекистанская исполнительница Наргиз назвала родную страну неблагонадежной, уточнив, что ныне дает концерты под флагами Соединенных Штатов и Израиля. Звезда опубликовала фото, сделанное после выступления в Нью-Йорке, и сообщила поклонникам, что считает себя "успешной и свободной", а также пользующейся популярностью.

К слову, бывшая звезда "Голоса" даже ответила в комментариях поклоннику на вопрос о выдворении из страны по решению узбекистанских властей. Закирова уточнила, что сама решила себя выдворить из места, которое считает неблагонадежным.

После этого певица уточнила, что имеет свою родину, у которой имеется свой не менее известный флаг – прикрепила к комментарию эмодзи в виде флагов Штатов и Израиля.

Наргиз обещает порадовать поклонников новыми песнями, заявив, что деньги играют в ее жизни не самую главную роль. Ну а себя певица считает светлой и совестливой натурой. О средствах не думает, потому что отдала этот вопрос на контроль личному бухгалтеру.

Кстати, в недавних высказываниях певица обвинила в собственных злоключениях своего бывшего продюсера Максима Фадеева, который, как утверждает Наргиз, до сих пор "мстит ей". Композитор, к слову, уже реагировал на колкости со стороны бывшей протеже