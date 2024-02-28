Пугачева шокировала автора песен: композитор не ожидал такого от певицы

Пугачева шокировала автора песен: композитор не ожидал такого от певицы
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press /globallookpress.com
Автор песен поведал интересный случай из их общения с примадонной

Олег Влади – автор музыки и текстов многих песен, которые исполняют со сцены звезды эстрады. Был у него опыт работы и с примадонной российского шоу-бизнеса Аллой Пугачевой. Поэт и композитор рассказал интересную историю из сотрудничества со звездой.

Случилась она осенью 2012 года, когда Пугачева готовила очередные "Рождественские встречи". Олег Влади попросил своего друга, стилиста и певца Алишера, который тогда как раз сотрудничал с певицей, посмотреть кое-какую написанную им из музыку. Артистка не выбрала ничего из предложенного, но выдала мелодию, долго лежавшую у нее без текста, и предложила подумать над ним. Для нее это была история женщины, оставшейся в одиночестве в новогоднюю ночь.

Олег Влади набросал первый вариант текста и совсем не ожидал, что вскоре услышит в телефонной трубке знакомый голос Пугачевой. Отойдя от шока, он доработал текст по замечаниям певицы. В итоге появилась песня "Вот и все". Уже позже Олег Влади создал для Пугачевой песню "Я летала".

Но больше всего Влади потрясла не эта история, а то, что произошло дальше. Он с удивлением обнаружил, что примадонна заботится о творческих натурах, понимая, что работа автора важна для артиста и звено это весьма хрупкое. Отдав ей песни, он категорически отказался от гонорара, польщенный тем, что такая легенда, как Пугачева, будет исполнять его песню. Однако юристка примадонны позвонила и попросила данные паспорта и счета, чтобы оформить музыкальный договор.

"Я завел счет в первом попавшемся банке и отдал реквизиты. Спустя время решил счет закрыть, но обнаружил, что там лежат деньги и источник – Пугачева Алла Борисовна", – вспоминает шокированный поэт.

Ранее мы приводили рассказ фаворита Пугачевой о том, как примадонна "топила" конкурентов.

Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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