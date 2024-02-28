Тест на стильность: вы хорошо разбираетесь в одежде?

Тест на стильность: вы хорошо разбираетесь в одежде?
Фото: www.unsplash.com
Несколько вопросов помогут прояснить ситуацию

Как известно, мода никогда не стоит на месте. Ежегодно появляются новые тренды, модельеры создают оригинальные фасоны, которые нередко получают специфические названия.

Простой тест позволит выяснить, насколько хорошо вы разбираетесь в мире моды. Известно ли вам, что такое жакет, кардиган, пуловер, свитшот? А знаете ли вы, чем худи отличается от пуловера?

Для того чтобы проверить себя, потребуется потратить буквально несколько минут. Простые и познавательные вопросы скоротают время и обогатят ваши знания.



К слову, ранее "Утро.ру" делилось интересным тестом на грамотность.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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