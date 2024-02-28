Россиянина оштрафовали на 300 тысяч рублей за сталкерство

Россиянина оштрафовали на 300 тысяч рублей за сталкерство
Фото: www.unsplash.com
Мужчина не давал проходу официантке

Любопытная история произошла в Череповец. Там суд принял решение оштрафовать местного жителя за сталкерство. Мужчина преследовал молодую девушку, работающую в ресторане.

Все началось летом 2022 года. Молодой человек случайно перевел не на тот номер телефона сумму в размере 22 420 рублей. Забрать их обратно можно было лишь при добровольном согласии получателя. Мужчина приложил усилия и узнал данные девушки, которая оказалась сестрой-близнецом получателя.

Парень явился к девушке на работу и начал преследовать ее по всему ресторану с требованием вернуть деньги. Девушка искренне не понимала, что происходит. Она пыталась спрятаться от дебошира в туалетной кабинке, куда он в итоге тоже ворвался. Тогда мужчину усмирили, но позже девушка решила наказать сталкера. В конце концов, суд решил взыскать с агрессора 300 тысяч рублей за нанесение морального вреда, передает телеканал "360".

К слову, ранее пенсионеров с банковской картой предупредили о штрафе. За пожилыми людьми будут следить внимательнее.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник

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