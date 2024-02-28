Какие проблемы ждут водителей с приходом весны: проверьте свой автомобиль

После зимы машины часто имеют повреждения и неисправности

Длительные морозы, сырость на дорогах и реагенты очень часто вредят автомобилям. Для многих это не секрет, однако теперь специалисты перечислили проблемы, которые встречаются у водителей с приходом весны. Так, эксперты "СберАвто" уверяют, что чаще всего после зимы автолюбители обнаруживают повреждение краски на своей машине.

Все из-за того, что коммунальщики для обработки дорог часто использую реагенты. Водители же, в свою очередь, зимой моют машины гораздо реже. Вот и выходит, что сколы и царапины обнаруживаются только весной.

Также эксперты призывают проверить подвеску машины. Дело в том, что зимой водители часто не замечают, как заезжают на кочки и ямы, скрывающиеся под слоем снега. Понять, что есть проблемы в этой области, можно по неспецифическим стукам во время движения, жужжанию и сложности управления автомобилем.

Морозы нещадны и к пластиковым деталям автомобиля. Из-за резких температурных скачков могут затвердеть патрубки, а с приходом весны и оттепели становятся слишком мягкими и разрушаются в самый неподходящий момент.

В марте эксперты призывают проверить и всю тормозную систему автомобиля. Даже если на первый взгляд все хорошо, лучше не рисковать. Тормозные колодки могут примерзнуть к дискам, а тросы ручного тормоза теряют подвижность. Понять, что есть проблема, помогут такие "симптомы", как тяжелое торможение и виляние машины в сторону во время движения.

Ранее автовладельцев предупредили о неожиданном наказании за ремонт машины.