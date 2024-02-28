Кардиолог рассказал, какое правило поможет избежать тромбов при перелете

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Для предотвращения образования тромба при длительном перелете необходимо следовать определенным правилам, о которых рассказал кардиолог Игорь Видяскин.
Самый простой вариант – вставать и ежечасно прохаживаться по салону самолета. Однако можно выполнять комплекс упражнений со сгибанием ног – коленей и голеностопов.
Поэтому многим рекомендуют надевать на время полета компрессионные чулки, отмечает телеканал "360". Употребляйте больше воды и исключите спиртное. Не скрещивайте и не подгибайте под себя ноги.
А ранее ученые развеяли популярный миф о пользе красного вина для здоровья.
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