Девушка запретила приходить на свадьбу лучшей подруге из-за бедности

Девушка запретила приходить на свадьбу лучшей подруге из-за бедности
Фото:unsplash.com
Дружба длилась больше 15 лет

Скандальная ситуация, которая повергла в шок многих, произошла в Великобритании. Девушка запретила своей подруге, с которой дружила 15 лет, приходить на свадьбу из-за бедности. Нежеланная гостья сама рассказал об этом на платформе Reddit. Девушка заявила, что они были лучшими подругами и всегда поддерживали друг друга, пока одна не встретила состоятельного парня по имени Билл. 

Если раньше девушки могли болтать ночами на пролет, то теперь подруга ограничивалась короткими фразами и односложными ответами. А позже и вовсе выяснилось, что парень настроен агрессивно против их дружбы. 

Терять приятельницу автор поста не собиралась, поэтому предложила паре встретиться и обсудить, что происходит. Те согласились, но Билл передумал в последний момент. Он заявил, что не пойдет в дешевое место, которое выбрала давняя знакомая его девушки. 

Больше автор поста не искала повода встретиться с некогда лучшей подругой. Узнав спустя год о свадьбе, решила поздравить пару, на что получила резкий ответ. В сообщении говорилось, что приглашать девушку никто не собирается из-за ее несостоятельности. По словам невесты, у ее экс-подруги нет дорогой брендовой одежды, и своим появлением она испортит все свадебные фотографии. Кроме того, будущая жена Билла заявила, что блюда будут подаваться слишком изысканные и не придутся бедняжке по вкусу.

Впрочем, отказываться от подарка невеста не стала, сообщив, что подруга может отправить его почтой. 

Ранее сообщалось, что пропавшую 25 лет назад светскую львицу нашли в собственном доме.

Источник: Reddit ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей