Специалист раскрыл психологический прием Киркорова с кардинальной сменой имиджа

Раскрыт психологический прием Киркорова с кардинальной сменой имиджа
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Профайлер рассказал о "негласных намеках" поп-короля для аудитории

Образ "обновленного" Филиппа Киркорова не мог взяться из ниоткуда – это психологически продуманный проект, который дает зрителям повод для размышлений, считает профайлер (специалист, занимающийся анализом поведения и психологического профиля людей на основе открытых данных) Денис Давыдов.

Для поп-короля, полагает эксперт, крайне важно получать позитивную оценку его усилий. Именно это заставляет Киркорова постоянно экспериментировать и думать о переменах в образе. Ведь крой, стиль и подобранный к образу цвет определенным образом оказывает подсознательное влияние на окружающих. Учитывая, что обожающий привлекать внимание и получать похвалу аудитории Киркоров вышел в строгом костюме, напрашивается вывод, что на этот раз исполнитель стремился к иному результату.

По словам Давыдова, в образе Киркорова практически не находится места случайному стечению обстоятельств. За переменой в образе, как правило, стоит смена внутреннего состояния. А у публичных персон – его транслирование зрителю – "я изменился, контролирую себя, время не для праздников, а для размышлений".

Неслучайно Филипп вышел в эфир НТВ в черном строгом костюме, что говорит о стремлении к самоконтролю и попытке произвести впечатление авторитетного человека, обладающего внутренней дисциплиной.

"Сочетание черного с белым – сегодня нет полутонов и недосказанности, все четко и ясно: ты или на стороне добра или стороне зла, – пояснил специалист.

Ну а строгость образа прибавляет статусности и внутренней уверенности в глазах аудитории, добавил Давыдов.

А ранее мы рассказывали, как Киркоров поспорил с Баском на тему того, кто из них двоих более привлекателен для женщин.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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