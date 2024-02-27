Эндокринолог рассказала, почему нужно выпивать стакан теплой воды перед едой

Медик раскрыла пользу этой привычки

Эндокринолог Диляра Лебедева порекомендовала россиянам встречать утро со стаканом теплой воды, раскрыв пользу жидкости для организма после нашего пробуждения.

Медик перечислила полезные свойства горячей (однако не обжигающей) воды. Кроме улучшения кровообращения, что крайне эффективно для пробуждающегося тела после часов сна в застывшем положении, теплая жидкость стимулирует выработку Стимулирует выработку желчи, избавляет от застоев и нормализует работу ЖКТ.

Немаловажно восстанавливать потерю влаги после сна – теплая вода идеально справляется с этой проблемой и снижает нагрузку на сердце.

"При добавлении лимона или яблочного уксуса – стимулирует образование соляной кислоты, помогает бороться с патогенной микрофлорой, уменьшает отеки, улучшает цвет лица и ускоряет очищение организма от токсинов", – указала Лебедева.

Эндокринолог порекомендовала употреблять теплую воду примерно за 15-20 минут до еды, чтобы избавить мозг от желания "поглотить" лишние калории.

Медик предостерегла россиян с язвами, эрозиями, ГЭРБ и рефлюксом от употребления воды с лимоном.