Гудков вспомнил, как толкнул в спину беременную Рианну на мероприятии

Александру сильно стыдно перед певицей за произошедшее

Юморист и шоумен Александр Гудков поведал в интервью, как толкнул беременную звезду американских музыкальных чартов – . Все произошло во время модного показа одного из популярных люксовых брендов еще в 2022 году.

Экс-участник "Вечернего Урганта" в то время представлял сам бренд, лицом которого и являлся. Вместе с голливудскими звездами, среди которых находился и Джаред Лето, Гудков ненароком толкнул саму Рианну, находившуюся аж на восьмом месяце беременности, передает телеканал "360".

Все произошло внезапно: из-за образовавшегося столпотворения Гудков подтолкнул Рианну (в тот момент Александр еще не знал, кто перед ним), призвав "идти быстрее". Та обернулась с недоуменным выражением лица, и тут комик понял, кто перед ним. Впрочем, Александр не растерялся и сделал вид, будто непричастен к инциденту – за что до сих пор раскаивается.

"Я толкнул в спину беременную женщину", – сокрушается Гудков.

А не так давно шоумен поведал о давней попойке, в которой поучаствовал вместе с Иваном в эфире "Вечернего Урганта" – во время съемок выпуска вдруг начали совершенно по-компанейски распивать предложенное им спиртное.