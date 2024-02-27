Решившей заработать на россиянах Пугачевой предложили новый "бизнес"

Многие смотрят на поступок певицы с иронией

Недавно информационное пространство разорвали новости о том, что беглая певица Алла Пугачева решила заработать денег на российских поклонниках. В прессу просочились сведения о том, что экс-примадонна отечественной эстрады планирует выпустить новый альбом. Известный певец Михаил Муромов с иронией отнесся к попытке Пугачевой обогатиться и предложил ей более выгодный "бизнес".



Артист отметил, что, судя по всему, Алла Борисовна искренне верит в наличие в России преданных поклонников, которые бросятся скупать ее очередное творение. При этом любопытно, что артистка даже не потрудилась создать что-то новое. По имеющейся информации, в анонсированный альбом попадут только песни со старого концерта.



Муромов через прессу обратился к Пугачевой и отметил, что в современном мире на альбомах уже никто не зарабатывает. Артист с сарказмом прокомментировал новость о выпуске нового альбома Пугачевой и заявил, что ей лучше заняться другим более "прибыльным" делом. А именно выпуском почтовых марок с собственным изображением.

"Ей лучше выпустить серию почтовых марок с собой в разном возрасте. Ей никто не подсказал, а я подсказываю: на этом действительно можно заработать", – иронично отметил популярный певец.

