"Столото" опровергли новость об отъезде тюменца, выигравшего миллиард рублей

"Столото" прокомментировали отъезд из страны выигравшего миллиард рублей тюменца
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
С работы мужчина уволился, недвижимость продал

В начале года жизнь обычного токаря из Тюмени превратилась в сказку. Юрий Семенов купил лотерейный билет, не надеясь на многое, и выиграл один миллиард рублей. Эта история потрясла общественность. Кто-то завидовал тюменцу, кто-то поздравлял. А недавно появилась информация, что сорвавший куш счастливчик покинул Россию вместе с выигранными деньгами. 

В тюменском Водоканале, где трудился долгие годы Юрий, сообщили, что практически сразу мужчина написал заявление "по собственному". В местных городских чатах поделились, что Юрий Семенов с супругой также продали недвижимость в городе. Многие считают, что муж с женой решили покинуть страну. 

"Друг отца с победителем работал вместе на "Водоканале". Семья в короткий срок продала квартиру и уехала из страны",  —  написали горожане. 

Новость об отъезде победителя новогодней лотереи прокомментировали представители "Столото". Они сообщили, что заявления об отъезде – провокация, победитель из Тюмени не покидал Россию и не собирается. 

Напомним, о том, что некий тюменец стал обладателем миллиарда рублей, стало известно в первый день этого года, сообщает телеканал "360". Долгое время победитель не объявлялся, его искали с помощью социальных сетей и СМИ. Имя счастливчика стало известно только спустя две недели. Юрий Семенов сам пришел в офис "Столото". 

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет девятая акция "Миллион призов". 

Источник: 72.ру ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей