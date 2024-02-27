"Столото" прокомментировали отъезд из страны выигравшего миллиард рублей тюменца

С работы мужчина уволился, недвижимость продал

В начале года жизнь обычного токаря из Тюмени превратилась в сказку. Юрий Семенов купил лотерейный билет, не надеясь на многое, и выиграл один миллиард рублей. Эта история потрясла общественность. Кто-то завидовал тюменцу, кто-то поздравлял. А недавно появилась информация, что сорвавший куш счастливчик покинул Россию вместе с выигранными деньгами.

В тюменском Водоканале, где трудился долгие годы Юрий, сообщили, что практически сразу мужчина написал заявление "по собственному". В местных городских чатах поделились, что Юрий Семенов с супругой также продали недвижимость в городе. Многие считают, что муж с женой решили покинуть страну.

"Друг отца с победителем работал вместе на "Водоканале". Семья в короткий срок продала квартиру и уехала из страны", — написали горожане.

Новость об отъезде победителя новогодней лотереи прокомментировали представители "Столото". Они сообщили, что заявления об отъезде – провокация, победитель из Тюмени не покидал Россию и не собирается.

Напомним, о том, что некий тюменец стал обладателем миллиарда рублей, стало известно в первый день этого года, сообщает телеканал "360". Долгое время победитель не объявлялся, его искали с помощью социальных сетей и СМИ. Имя счастливчика стало известно только спустя две недели. Юрий Семенов сам пришел в офис "Столото".

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет девятая акция "Миллион призов".