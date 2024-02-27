Русский "Халк" Сергей Агаджанян установил мировой рекорд по надуванию грелок

Силач сумел надуть больше десятка грелок

Знаменитый российский спортсмен Сергей Агаджанян уже давно поражает публику своими способностями. Мужчина обладает невероятной силой, которую с удовольствием демонстрирует окружающим. На этот раз удивительный россиянин поставил новый мировой рекорд.

Как сообщает gazetametro.ru, знаменательное событие произошло на подмосковном стенде выставки-форума "Россия". Для нового достижения мужчине потребовались плотные резиновые грелки. Русский "Халк" сумел надуть 14 грелок за 5 минут, что стало новым мировым рекордом и поразило окружающих.

Источник: Метро.Москва ✓ Надежный источник

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