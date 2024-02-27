Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
907 новости
Знаменитый российский спортсмен Сергей Агаджанян уже давно поражает публику своими способностями. Мужчина обладает невероятной силой, которую с удовольствием демонстрирует окружающим. На этот раз удивительный россиянин поставил новый мировой рекорд.
Как сообщает gazetametro.ru, знаменательное событие произошло на подмосковном стенде выставки-форума "Россия". Для нового достижения мужчине потребовались плотные резиновые грелки. Русский "Халк" сумел надуть 14 грелок за 5 минут, что стало новым мировым рекордом и поразило окружающих.
Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни