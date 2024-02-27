Популярные бренды электроники сообщили о закрытии магазинов в России

Объявлено о тотальной распродаже популярных брендов электроники
Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Скидки предлагают бренды, магазины которых закрываются в нашей стране

Знакомые многим бренды Bosch, Sony и LG сообщали о закрытии всех торговых точек в России. В связи с этим объявлена тотальная распродажа электроники в специализированных магазинах. Сообщается, что это должно было произойти раньше, но из-за опасения попасть под штраф от арендодателей бренды продолжали работать. 

Магазины в городах будут продавать электронику примерно до лета, пока полностью не избавятся от остатков товара. А вот магазины LG и Sony в московском торговом центре “Афимолл Сити” приостановили работу еще в феврале этого года. Сообщается, что популярные бренды будут заменены продукцией из Турции и Китая. Так, вместо корейского LG свою технику предложит турецкий магазин Grundig. 

Известно, что все магазины перечисленных торговых марок не смогли продолжить работу в России из-за проблем с поставками товаров. Сейчас в Москве осталось три точки бренда LG, которые также закроются после глобальной распродажи. 

Кроме двух корейских брендов, о проблемах с поставкой техники сообщила торговая марка Bosch. В скором времени россияне не смогут купить товары этого производителя. 

Ранее сообщалось, что в России резко взлетели цены на бананы. В первую очередь это связано с недавно обнаруженной во фрукте мухой-горбаткой. 

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
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