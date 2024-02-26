Михалков раскрыл проблему российских актеров на примере сериала "Склифосовский"

Никита Михалков открыто раскритиковал современных российских актеров
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Киномэтр озвучил проблему отечественного кино

Российский киномэтр Никита Михалков сомневается в перспективах отечественного кино – в настоящее время режиссер не видит никаких положительных тенденций.

Однако Никита Сергеевич видит и высокий класс среди современных работ – особенно выделяет картины, наполненные смыслом, либо поиском такового. Защищал выход в прокат "Слово пацана" Жоры Крыжовникова. Нашумевшая картина, считает режиссер, честна и правдива – и необходима для современного поколения.

Тем не менее, рассуждает Михалков, актерская игра XX столетия – недосягаемый уровень для современных киноделов и самих артистов. И такая картина наблюдается везде – даже в нашей необъятной стране. В академию Михалкова поступает несколько сотен заявок. А приходят туда исключительно актеры, имеющие профессию. В итоге в театре остается лишь один человек.

Современный актер, рассуждает Никита Сергеевич, опасается потери медийности. Заложник своего образа уже не может сбрить свою бороду – иначе будет "приговорен".

"Актер боится ее потерять. "Склифосовский" первый сезон, второй, пятый, десятый. Это заработок, известность, популярность", – пояснил киномэтр.

Продюсеры, пояснил мэтр, продолжают снимать проекты со звездами первого эшелона и "массовкой". Если сериал "выстреливает" – его продлевают и снимают следующий сезон. В итоге артисты годами снимаются в одном и том же.

А вот сыграть так, чтобы актера на экране никто не узнал – это настоящее искусство. Во-первых, смогут так немногие, во-вторых, немногие загорятся таким желанием. 

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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