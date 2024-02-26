Так ли полезна вода с лимоном для похудения, как утверждают в соцсетях

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Среди пользователей социальных сетей распространяется убеждение в пользе воды с лимоном. Новый тренд был подхвачен после пары публикаций иностранных блогеров, выкладывающих свои утренние ритуалы в Интернет.
Тиктокеры утверждают, что лимонная вода выводит из организма токсины, избавляет лицо от прыщей и корректирует массу тела, способствуя похудению. Такие видео набирают миллионы просмотров. В одном из роликов, к примеру, пользователь утверждает, что таким образом успешно сжигает калории и контролирует вес, а также получает заряд энергии и укрепляет иммунитет.
Однако, указывает доктор медицинских наук Мелисса Митри, речь тут не идет о чем-то новом. Вода с лимоном – старое народное средство, с давних пор известное человечеству. Рецепт крайне прост: нарежьте дольками лимон, выжмите сок и добавьте в стакан теплой воды.
"Нет исследований, доказывающих, что лимонная вода эффективнее обыкновенной воды для похудения. Употребление большего количества воды в целом связано с повышенным чувством сытости, потерей веса и более здоровым обменом веществ", – указала медик.
Специалисты напомнили, что лимон противопоказан людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, так как он может привести к изжоге, а также вызвать боль в груди.
Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни