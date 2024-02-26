Правила стирки подушек и одеял: советы хитрых хозяек

Правила стирки подушек и одеял: советы хитрых хозяек
Фото: freepik.com
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Подушки и одеяла, несмотря на наволочки и пододеяльники, тоже рано или поздно требуют стирки

Пот, грязь и частицы кожи так или иначе оказываются и на самих предметах для сна. И, осознавая масштабность процесса, многие хозяйки пытаются отодвинуть грандиозную стирку.

Однако опытные хозяйки давно разработали целую систему, облегчающую стирку подушек и одеял. Например, перед стиркой нужно максимально выбить воздух из подушек, смяв их. Тогда за одну стирку в машинку поместится две подушки и процесс пойдет быстрее.

Инструкцию читают немногие, однако в данном случае она очень даже будет в тему. Например, на ярлычке можно посмотреть, в каком режиме лучше стирать одеяло и подушки. Если ярлычка нет, просто включите деликатный режим. В щадящем форма одеял и подушек не пострадает, как и наполнитель. Температуру лучше выбирать не больше 30-40 градусов.

Из-за большого объема одеяла и подушки сложно полоскать, к тому же важно, чтобы смыть с них все следы моющих средств и кондиционеров. Как вариант – поставить на дополнительное полоскание и ни в коем случае не ставить на отжим в машинке. Сохнуть одеяла и подушки должны "на свободе".

Можно воспользоваться случаем и положить в барабан саше с травами – например, лавандой или мятой. Ароматизаторы для стирки одеял и подушек можно купить в магазине. Приятнее будет засыпать на благоухающих приятным ароматом подушках.

Регулярность стирки определяет каждый сам. В идеале – 4-5 раз в год, примерно раз в 3 месяца. Сильно испачкаться за этот срок они не успеют, как пишет женский журнал "Клео.ру", а чаще стирать нет смысла – изделия быстрее износятся.

Ранее мы писали, какую ошибку совершают многие перед стиркой подушек.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
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