Супруга Бари Алибасова сообщила о его состоянии

Накануне знаменитость госпитализировали

Вчера, 25 февраля, информационное пространство разорвали тревожные новости о госпитализации популярного продюсера Бари Алибасова. Поговаривали, что у артиста серьезные проблемы со здоровьем. Однако супруга знаменитости Елена успокоила поклонников.

Жена Бари Алибасова рассказала, что для серьезных переживаний нет причин. У артиста просто подскочило давление на фоне магнитных бурь.

Однако, учитывая пожилой возраст знаменитости, родные решили перестраховаться и вызвали скорую помощь, отмечает телеканал "360". Сейчас музыкант чувствует себя хорошо.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей