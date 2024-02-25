Хабенский впервые высказался о возвращении Назарова* в МХТ

Худрук сомневается в преданности бежавшего из России актера

Дмитрий Назаров*, как известно, пользуется теперь сомнительной популярностью у соотечественников, по которым остро прохаживается чуть ли не в каждом ролике, публикуемом в социальных сетях. Актер уже более года не выступает на сцене в МХТ и осуждает политику российских властей. Живет с супругой во Франции.

Назаров громко уходил из театра. Звезда "Кухни" рассорился с художественным руководителем МХТ Константином Хабенским. О былых перспективах для звезды "Кухни" теперь и говорить не приходится, что в очередной раз подтвердил сам худрук. Хабенский считает, что такие поступки оставлять без осуждения нельзя.

"Кто предал однажды, к этому обязательно еще вернется", – высказался Хабенский.

К слову, сам Назаров, живя во Франции, до сих пор посвящает все свои стихотворения родной стране, ее жителях – естественно, в осуждающей и насмешливой манере. Со своими творениями иногда выступает перед публикой. Авторские произведения актера-иноагента – его хлеб. Гастролей у Дмитрия теперь не так много, да и доходы изрядно просели. А ведь когда-то Назаров получал до 2 млн рублей в месяц, играя на сцене.

*признан иностранным агентом решением Минюста