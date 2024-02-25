Улетевший в Европу Меладзе продолжает зарабатывать на россиянах - СМИ

Журналисты рассказали, как увеличились доходы украинского продюсера

Константин Меладзе, оставивший Россию в числе многих артистов после февральских событий позапрошлого года, продолжает зарабатывать средства в РФ. Как выяснили журналисты, музыкальный лейбл продюсера "Меладзе мьюзик" за 2023 год заработал в России 19 миллионов рублей. При этом доходы компании экс-супруга Веры Брежневой за прошлогодний период поднялись на 2,7 миллиона рублей в сравнении с 2022 годом.

Правда, весь "Меладзе мьюзик" состоит исключительно из "ВИА Гры", Валерия Меладзе и Веры Брежневой, исполняющей теперь песни за пределами России. "ВИА Гра" в составе трех участниц перебралась за рубеж.

Как отмечает SHOT, в условиях полной релокации музыкантов, имеющих контракт со звукозаписывающей компанией Константина, доходы могут расти за счет российского стриминга. К примеру, на цифровых площадках РФ в 2023-м вышла песня Софьи Тарасовой (участницы "ВИА Гры") и Константина "Почему я?". Ну а продюсер, как известно, живет в Италии.

Ранее мы рассказывали, что Брежнева обратилась к бывшему супругу со сцены, выразив благодарность за возможность исполнять все песни, написанные для нее Константином.

А не так давно Анна Седокова назвала причины, по которым в медиа готовы "утопить Костю". Сама певица указывает, что испытывает к Константину исключительно благодарность и признательность – тот дал ей разрешение выступать на сцене с песнями знаменитой женской группы.