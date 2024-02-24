Даня Милохин решил вернуться в Россию

Даня Милохин решил вернуться в Россию
Даня Милохин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Блогер пообещал подписчикам скорую встречу

Тиктокер Даня Милохин, чье имя стало муссироваться все чаще с его отъездом за границу, задумался о возвращении на родину. Прожив год с лишним в Дубае, он признался в желании вернуться в Россию. Но молодой тиктокер откровенно боится возможных проблем с законом.

"Страх, что могут меня задержать, куда-то отправить. Могут быть проблемы со влетом и вылетом", – поделился Милохин.

Похоже, жизнь популярного блогера совсем не так беспечна и весела, как она представляется в его видеороликах, имеющих свойство мгновенно завируситься и набрать миллионы просмотров. Судя по этим словам, Милохин взрослеет и начинает сознавать, что в жизни есть не только Тикток и веселые вечеринки, но и мысли о будущем, и страхи перед последствиями собственных поступков. В недавнем прошлом Даня Милохин сделал немало неосторожных заявлений, и теперь осознает последствия своих поступков.

Однако, несмотря на страхи, тиктокер пообещал поклонникам, что вернется. Милохина явно ждет новый этап в жизни. Как пишет женский журнал "Клео.ру", приезд Дани Милохина явно всколыхнет интернет-сообщество, поскольку обсуждать возвращение блогера будут долго, ведь интерес к нему после отъезда сильно возрос.

Ранее мы писали, что Даня Милохин мечтает зарабатывать в нашей стране, а жить за рубежом.

Источник: Матч ТВ ✓ Надежный источник
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