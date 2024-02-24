Кадышева рассказала, на чем сумела заработать в США

Артистка быстро взлетела на музыкальный олимп

Вот уже более трех десятилетий знаменитая российская певица Надежда Кадышева радует публику звонким голосом. Карьера знаменитости началась в далекие восьмидесятые благодаря мужу Александру Костюку. Мужчина специально для любимой создал группу "Золотое кольцо". Необычный репертуар позволил музыкантам отлично заработать в США.



Артисты сделали ставку на народные, стилизованные песни. Однако в конце прошлого века такое творчество не особо котировалось в нашей стране. А вот за океаном Надежду Кадышеву и ее ансамбль приняли на ура. Именно там артисты начали зарабатывать первые серьезные суммы. Русские народные песни пришлись по вкусу американскому зрителю и обогатили начинающую певицу.



Надежда Кадышева рассказывала, что в Соединенных Штатах Америки ее музыкальному коллективу удавалось собирать полные залы. Публика на ура приняла яркую певицу, концерты Надежды пользовались огромной популярностью.



Именно за рубежом группа "Золотое кольцо" выпустила первые музыкальные диски и заработала популярность. У Кадышевой появилось огромное количество поклонников среди американцев, которые буквально не давали ей прохода и вместе с полюбившейся певицей путешествовали из штата в штат, чтобы посетить все концерты.



К слову, ранее стало известно, как выглядит постаревшая Надежда Кадышева.

