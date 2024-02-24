Умерла звезда "Тайн следствия" и "Улиц разбитых фонарей"

Жизнь знаменитости оборвалась на 57-м году

К сожалению, практически каждый день информационное пространство разрывают печальные новости о смерти знаменитых культурных деятелей. Так, стало известно о завершении земного пути известного в нашей стране артиста Константина Капитана. Актер много играл в популярных сериалах, за что его и любили российские зрители.



Судьба распорядилась так, что талантливый артист скончался очень рано – мужчине было всего 56 лет. По имеющейся информации, жизнь знаменитости унесла тяжелая болезнь, с которой он отчаянно боролся на протяжении долгого времени.



Печальными новостями с общественностью поделились убитые горем родственники артиста. Об этом они сообщили в социальных сетях. Популярный артист скончался еще неделю назад, 16 февраля. Однако в информационном пространстве грустная весть появилась только сейчас.



Константин Капитан хорошо знаком российскому зрителю, так как играл в таких популярных телесериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Дорожный патруль". Россиянам ныне покойная знаменитость запомнилась блистательным исполнением второстепенных ролей и умением перевоплощаться. Смерть артиста стала большой утратой для публики.



К слову, ранее стало известно о смерти другого популярного в нашей стране актера, звезды телесериала "Счастливы вместе" и "Глухарь".

