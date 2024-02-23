Елена Ханга назвала одну причину решения остаться в России

Ведущая не жалеет о сделанном выборе

Популярная телеведущая Елена Ханга собиралась переехать в Соединенные Штаты Америки еще в 90-х. Она ехала не наугад: были планы, ждала в Штатах хорошая вакансия. Однако планам на эмиграцию осуществиться было не суждено.

Вмешался мужчина, за которого Ханга собиралась выйти замуж. Будущий супруг, фанат российской столицы оказался категорически против идеи Елены. Ведущей пришлось делать нелегкий выбор между намеченной и распланированной жизнью в Америке или семьей, ради которой ей пришлось бы переехать в любимый город избранника.



"Выбор был такой: хочешь выходить замуж – переезжай в Москву", – поделилась ведущая.



Она выбрала семью и ни разу не пожалела о том, что не поменяла московские улочки на проспекты Нью-Йорка или Лос-Анджелеса.

Елена Ханга пользуется большой популярностью у телезрителей, однако детали своей личной жизни раскрывает крайне редко. Она поделилась воспоминанием о том, что некоторое время назад ей предложили поучаствовать в фотосессии для "Плейбоя". Позировать предполагалось совершенно без одежды. Телеведущая предложение не приняла, тем более, что ее муж тоже не был в восторге от идеи откровенной съемки. А вот подруги наоборот уговаривали Елену согласиться, не видя ничего плохого в таком проекте.

Но, желая уберечь от посторонних личное пространство, Ханга на уговоры не поддалась. Редактора, предлагавшего ей съемки, звали Анастасия Ивлеева. Спустя время кадры той самой фотосессии экспонировали на "голой вечеринке", организованной все той же Ивлеевой. Чем она обернулась для участников, знают все. Некоторые до сих пор разгребают последствия визита в клуб "Мутабор".

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